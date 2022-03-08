МИД Украины обвинил Россию в срыве гуманитарных коридоров из окруженных городов

Украина призывает иностранные государства приложить максимальные усилия, чтобы заставить Россию обеспечить режим прекращения огня для их открытия гуманитарных коридоров из окруженных городов, говорится в заявлении МИД Украины 7 марта.

"Вопреки достигнутым договоренностям, 7 марта РФ в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров эвакуации гражданского населения из окруженных городов в Киевской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях", - сказано в заявлении.

Как указали в МИД, вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по Киеву, Мариуполю, Волновахе, Сумам, Николаеву, Харькову и другим населенным пунктам, что делает невозможным безопасный выезд гуманитарных колонн с украинскими и иностранными гражданами, а также доставку медикаментов и продовольствия, передает УНН.

"Украина призывает государства, в частности лидеры которых поддерживают контакт с президентом Путиным, приложить максимальные усилия, чтобы заставить Россию обеспечить режим прекращения огня для открытия гуманитарных коридоров и предотвращения масштабной гуманитарной катастрофы", - говорится в заявлении.

Ранее, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что предложение открыть гуманитарные коридоры из Украины в сторону РФ является абсурдным и неприемлемым.

"Гуманитарные коридоры. Россия уже дважды срывала их открытие, обстреливая маршруты. А теперь россияне говорят, что готовы открыть коридоры, но в сторону РФ. То есть они хотят, чтобы наши граждане шли на территорию РФ. Абсурдно, цинично, неприемлемо", - подчеркнула министр.

Верещук призвала весь цивилизованный мир оказать давление на Россию, ведь Украине необходимы гуманитарные коридоры, чтобы вывезти мирных граждан и иностранцев из оккупированных территорий и зон боевых действий.

"Только официальные сообщения украинской власти! Только они являются основанием работы гуманитарных коридоров на украинской территории", - подчеркнула она.

Верещук сообщила, что ночью украинская сторона получила от РФ письмо, в котором предложено, "учитывая личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона", объявить режим тишины с 10:00 7 марта и открыть следующие гуманитарные на Гомель с последующим вылетом самолетами в РФ и Белгород.

"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, Димера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в РФ. Надеюсь, что президент Франции Макрон понимает, что его имя и искреннее стремление помочь и помочь гражданскому населению Украины, а также иностранным гражданам Китая, Пакистана, Индии и многих других государств, на самом деле используется и манипулируется именно Россией", - подчеркнула она.

Верещук добавила, что в ответ на такое письмо и обращение РФ Украина направила свое видение того, как должны выглядеть гуманитарные коридоры.

Она зачитала письмо украинской стороны, в котором Украина призывает установить режим тишины и открыть гуманитарные коридоры с 10:00 7 марта для эвакуации граждан, в том числе зарубежных стран, в частности, более 2 тыс. студентов.

В частности, Украинская сторона предложила открыть коридоры, позволяющие вывезти население на запад страны, уведомив о своих предложениях партнеров из Международного комитета Красного Креста, ОБСЕ, ООН.

Российские военные сорвали открытие гуманитарного коридора для Мариуполя 5 и 6 марта.