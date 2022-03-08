В Дублине грузовик въехал в ворота российского посольства

Грузовик въехал в ворота российского посольства в столице Ирландии, после чего водитель стал раздавать фотографии последствий российской агрессии в Украине.

Как сообщает The Irish Times, грузовиком управлял рабочий из ирландского города Лейтрим, в результате инцидента никто не пострадал. За происходящим наблюдали несколько человек. Водитель, въехав в ворота, вышел из машины и стал раздавать фотографии, которые, по его словам, иллюстрируют происходящее на Украине, передает РБК.

«Национальная гвардия расследует инцидент, который произошел в собственности на Оруэлл-роуд сегодня днем, в понедельник, 7 марта 2022 года, примерно в 13:30», — заявила The Irish Times пресс-секретарь полиции Ирландии. В полиции добавили, что водитель арестован.