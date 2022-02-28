Россия задействовала против Украины две трети наступательного потенциала

Россия уже применила в войне против Украины две трети своего наступательного контингента, задействовав около 100 тысяч военных.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, пишет BBC Украина. Эти данные свидетельствуют о том, что в резерве сейчас остаются около 50 тысяч человек. В Пентагоне такое количество называют "существенным".

В оборонном ведомстве США фиксируют логистические проблемы у оккупантов, в том числе и с доставкой горючего. Это можно заметить во время попыток наступления на Харьков, а также Киев.