Последнее обновление: 28.02.2022 10:51

Совбез ООН созывает Генеральную Ассамблею по ситуации в Украине

Совет Безопасности ООН проголосовал за направление вопроса по ситуации в Украине на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.

Голосование Совета из 15 членов было процедурным, поэтому Россия не могла наложить вето. Решение о созыве сессии Генеральной Ассамблеи было принято 11 голосами "за". Россия проголосовала против, а Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты воздержались.

Это будет лишь 11-я такая сессия Генеральной Ассамблеи, созванная с 1950 года, сообщает Reuters.

Ранее, 25 февраля, Россия заблокировала этот шаг своим вето во время голосования в Совете Безопасности.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой забрать у России право голоса в Совете Безопасности ООН, передает УНИАН.

Ранее Верховная Рада Украины ранее призвала исключить Российскую Федерацию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

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