Госдума решила направить Путину обращение о признании ДНР и ЛНР

Госдума решила направить президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР.

Депутаты считают «обоснованным и морально оправданным» признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает РБК.

«За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — говорится в обращении.

По мнению парламентариев, признание ДНР и ЛНР позволит обеспечить гарантии безопасности и защиту населения от внешних угроз и «реализации политики геноцида по отношению к жителям республик», а также укрепить мир и стабильность в регионе и «положить начало процессу международного признания обоих государств».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обращение по поводу признания ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств» направят Путину незамедлительно.

Как отмечал Володин, нагнетание США напряженности, поставки вместе с ЕС вооружения на Украину и нежелание Киева выполнять минские соглашения представляют угрозу для соотечественников, проживающих в самопровозглашенных республиках Донбасса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле целесообразным решать вопрос о признании ДНР и ЛНР, отметил, что «никто не остается безучастным» к тому, что происходит в Донбассе, но попросил не забегать вперед, поскольку «никаких решений не принималось».