Последнее обновление: 07.02.2022 11:06

Золотовалютные резервы Беларуси в январе выросли почти на $100 млн.

Международные резервные активы Беларуси за январь 2022 года выросли на $98,8 млн. или 1,2% и на 1 февраля 2022 года, по предварительным данным, составили $8 523,8 млн.

«Росту уровня золотовалютных резервов в январе способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", - говорится в комментарии Нацбанка РБ.

На исполнение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте в январе было потрачено около $360 млн.

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