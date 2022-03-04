Последнее обновление: 04.03.2022 11:01

ЗВР Беларуси в феврале снизились на $259,2 млн.

Золотовалютные резервы Беларуси за февраль 2022 года снизились на $259,2 млн. или 3% и на 1 марта составили $8,2646 млрд.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам февраля в основном обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 280 млн. долларов США, а также отрицательным сальдо покупки-продажи Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», - сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

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