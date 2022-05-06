Последнее обновление: 06.05.2022 10:21

Золотовалютные резервы Беларуси в апреле выросли на $190 млн.

Нацбанку Беларуси удалось в апреле нарастить золотовалютные резервы на $189,4 млн. или 2,5% после снижения в марте на $692,9 млн.

По данным регулятора, международные резервные активы РБ на 1 мая 2022 года составили $7,7611 млрд.

«Росту уровня золотовалютных резервов в апреле в основном способствовала покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, - говорится в комментарии НБ РБ.

На исполнение внешних и внутренних обязательств Беларуси в иностранной валюте в апреле было потрачено около $70 млн. в эквиваленте.

«Негативное влияние на показатель международных резервов оказала переоценка монетарного золота и специальных прав заимствования Международного валютного фонда», - также сказано в комментарии.

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