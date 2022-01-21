Цены на нефть, удобрения и еду оказали существенную поддержку ЗВР Беларуси в 2021 году

Валютная выручка белорусских экспортеров, взлетевшая в 2021 году благодаря росту мировых цен на нефть и нефтепродукты, удобрения и продовольствие, не только в большей степени нивелировала отрицательный эффект введенных Западом санкций, но и оказала существенную поддержку в поддержании относительно безопасного уровня золотовалютных резервов.

Такой вывод следует из доклада первого зампреда НБ РБ Сергея Калечица на прошедшем 20 января 2021 года расширенном заседании правления, текст которого опубликовала пресс-служба регулятора.

«За 2021 года белорусский рубль укрепился к основным торгуемым на внутреннем рынке валютам, что нивелировало проинфляционные риски со стороны обменного курса. Этому во многом способствовали позитивные тенденции во внешней торговле, в результате чего на внутреннем валютном рынке по итогам 2021 года сформировалось чистое предложение иностранной валюты. При этом чистыми продавцами иностранной валюты выступали не только субъекты хозяйствования, но и население. Это, в свою очередь, способствовало поддержанию золотовалютных резервов», говорится в докладе.

«Международные резервные активы за прошедший год увеличились на 1 млрд. долл. США, составив на 1 января 2022 г. $8,4 млрд. … Ключевыми факторами роста золотовалютных резервов стали распределение специальных прав заимствования МВФ и покупка Национальным банком $1,3 млрд. (на внутреннем валютном рынке – ред.)», - отмечается в докладе.

При этом, обслуживание внешнего и внутреннего госдолга в валюте в минувшем году обошлось в $3,1 млрд.

Покупка такого объема валюты на внутреннем рынке $1,3 млрд. наряду с прекратившимся оттоком вкладов из банковской системы позволили насытить финансовую систему рублевой ликвидностью. В результате, Нацбанк, вынужденный в первом полугодии 2021 года точечно поддерживать банки деньгами, во второй половине года перешел к операциям по изъятию избыточной ликвидности.

«За 2021 год рублевая денежная база увеличилась на 12,4%... Ее прирост произошел в основном вследствие покупки Национальным банком иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», - сказано в докладе.

Нацбанк признает, что ресурсная база банков по-прежнему «является недостаточно устойчивой, прежде всего в силу привлечения банками депозитов в основном на короткие сроки.

«За прошедший год доля долгосрочных вкладов снизилась на 5,7 процентного пункта, до 56,6%», - отмечается в докладе.

Нов тоже время регулятор указывает, что за 2021 год срочные рублевые депозиты населения и субъектов хозяйствования возросли на 15,2%.

«В III квартале 2021 г. прекратился отток валютных вкладов физических лиц из банков, хотя по итогам года общее снижение валютных сбережений населения составило порядка $750 млн. В значительной мере сокращение розничных валютных депозитов было компенсировано за счет привлеченных банками средств субъектов хозяйствования», сказано в докладе.