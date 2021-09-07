Последнее обновление: 07.09.2021 10:21

Нацбанк РБ отрапортовал о миллиардном росте ЗВР после получения SDR

Золотовалютные резервы Беларуси за август увеличились на $1,0543 млрд. или 14,2% и на 1 сентября 2021 года, по предварительным данным, составили $8,4967 млрд.

«Рост уровня золотовалютных резервов в августе в основном обусловлен распределением специальных прав заимствования Международного валютного фонда, покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также поступлением иностранной валюты в бюджет», - говорится в сообщении пресс-службы НБ РБ.

На обслуживание внешнего и внутреннего госдолга в августе было потрачено порядка $340 млн., также сообщил регулятор.

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