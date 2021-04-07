Золотовалютные резервы Беларуси упали ниже $7 млрд.

Золотовалютные резервы Беларуси в марте 2021 года исхудали на $174,5 млн. или на 2,5% после сокращения в феврале на $88,9 млн. (1,2%).

На 1 апреля 2021 года ЗВР, по предварительным данным, составили $6,94 млрд.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $310 млн., а также уменьшением стоимости монетарного золота», - сообщила пресс-служба Нацбанка Беларуси.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6,0 млрд.