Золотовалютные резервы Беларуси в ноябре снизились на $80,7 млн.

Международные резервные активы Беларуси в ноябре 2021 года снизились на $80,7 млн. или на 0,9% после роста в октябре на $89,8 млн.

На 1 декабря 2021 года ЗВР Беларуси, по предварительным данным, составили $8,469 млрд., сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам ноября в основном обусловлено плановым погашением Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $275 млн.», - говорится в сообщении.

«Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин, а также увеличение стоимости монетарного золота», - отметили в Нацбанке.