Армения просит у России помощи в войне с Азербайджаном

Армения на фоне локальных боев на границе с Азербайджаном обратилась к России «с призывом защитить территориальную целостность Армении».

«Так как было совершено нападение на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к России в рамках двустороннего Договора от 1997 года и в русле логики взаимных обязательств, с призывом защитить армянскую территориальную целостность», - заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Он пояснил, что на данном этапе обращение устное, но оно готовится и в письменной форме, сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что Российская Федерация окажет помощь и у нас будет возможность восстановить территориальную целостность Армении. Много раз говорилось о том, что госграница Армении является красной чертой для России. И с 12 мая азербайджанцы эту черту пересекли. Мы обращаемся к нашему союзнику, чтобы в рамках наших союзнических отношений восстановить территориальную целостность Армении», — заявил Григорян.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, подтвердило, что ситуация на границе напряженная. «В настоящее время продолжаются боевые операции», — говорится в сообщении министерства.