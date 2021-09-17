Последнее обновление: 17.09.2021 11:23

Армения обвинила Азербайджан в расовой дискриминации и подала в суд ООН

Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН, обвиняя Баку в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую Генассамблея ООН приняла в 1965 году.

Согласно заявлению Армении, Азербайджан “десятилетиями подвергал армян расовой дискриминации”, государство “проводило политику ненависти к армянам”, в результате которой они “подвергались системной дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим видам насилия”. Как утверждает заявитель, дискриминации армяне этнического или национального происхождения независимо от их гражданства, передает УНН.

В документе говорится, что “эта практика возобновилась” в сентябре 2020 во время вооруженного конфликта в непризнанной Нагорном Карабахе.

Ереван просит суд привлечь Баку к ответственности, “чтобы предотвратить будущем ущерба и возместить ущерб, который уже нанесен”.

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