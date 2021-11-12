Меркель и Путин вновь обсудили ситуацию на границе с Беларусью

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и Владимир Путин в четверг, 11 ноября, второй раз за два дня обсудили по телефону ситуацию с беженцами на границах Беларуси и стран Евросоюза.

Об этом сообщили официальный представитель федерального правительства Германии и пресс-служба Кремля.

Стороны подтвердили "важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами ". Президент России высказался за восстановление контактов между государствами Евросоюза и Беларусью для решения данной проблемы, говорится в сообщении Кремля.

В свою очередь канцлер подчеркнула, что "нынешняя ситуация с беженцами на белорусско-польской границе" была спровоцирована "белорусским режимом, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз", отмечается в сообщении официальный представитель правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

В ходе беседы была затронута и обстановка на юго-востоке Украины. По данным пресс-службы Кремля, Путин "обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы".

Меркель со своей стороны призвала Путина продолжить переговоры в "нормандском формате" в интересах выполнения минских соглашений о мирном разрешении конфликта.

Кроме того, в сообщении Кремля сказано, что президент России упомянул "дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море". В сообщении представителя правительства ФРГ эта тема не упоминается.

Первый телефонный разговор, посвященной обострению ситуации на границе стран ЕС с Беларусью Путин и Меркель провели в среду, 10 ноября. В ходе этой беседы и.о. канцлера призвала российского лидера воздействовать на минской режим с целью разрешения спровоцированного белорусской стороной конфликта вокруг мигрантов.