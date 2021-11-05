Последнее обновление: 05.11.2021 16:43

В Берлине найден мертвым российский дипломат

Российский дипломат был найден мертвым около здания посольства в Берлине, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в разведке и силовых структурах Германии.

Тело 35-летнего мужчины было обнаружено утром 19 октября сотрудниками полиции, отвечающими за охрану квартала российских дипломатических зданий в нескольких сотнях метров от Бранденбургских ворот.

Прибывшие на место медики не смогли реанимировать погибшего, а полиция заключила, что он, вероятно, «выпал из окна» одного из верхних этажей посольства, передает finanz.ru.

Инцидент держали в тайне больше двух недель, и причина смерти дипломата до сих пор не ясна: здание, у которого было обнаружено тело, имеет всего 4 этажа, а посольство не согласилось на проведение вскрытия, назвав инцидент «трагической случайностью».

По данным немецких спецслужб, погибший занимал должность второго секретаря посольства с лета 2019 года, одновременно выполняя функции агента Федеральной службы безопасности, пишет Der Spiegel.

Мужчина был родственником высокопоставленного сотрудника Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (Второй службы ФСБ), которая среди прочего отвечает за борьбу против «внутренних политических угроз». Западные спецслужбы связывают ее с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер подтвердил гибель дипломата, однако отказался сообщать подробности, ссылаясь на охрану персональных данных.

Прокуратура Германии не смогла провести расследования, поскольку погибший обладал дипломатическим статусом.

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