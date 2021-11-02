Госдеп США обсудил с представителями стран Северной Европы Россию, Беларусь и Китай

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обсудила в понедельник с представителями стран Северной Европы Россию, Афганистан, Беларусь, Китай, а также ситуацию вокруг Арктики.

Об этом она сообщила.

"Сегодня со странами участницами "Расширенное партнерство в Северной Европе" [EPINE] состоялось широкое обсуждение по России, Афганистану, Беларуси, КНР, а также Ближнему Востоку, Арктике и Африке. Вместе с EPINE мы укрепляем сотрудничество с нашими скандинавскими и балтийскими партнерами", - написала Нуланд в Twitter, передает ТАСС.

В EPINE входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.