Госдеп: США продолжат давление на режим Лукашенко из-за миграционного кризиса

Госдеп США высказал беспокойство в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, решительно осудив «политическую эксплуатацию и принуждение уязвимых людей режимом Лукашенко».

«Мы призываем режим Лукашенко немедленно прекратить кампанию по организации и направлению потоков нелегальных мигрантов через его границы в Европу. Пока режим в Беларуси отказывается соблюдать свои международные обязательства и обязательства, подрывает мир и безопасность в Европе и продолжает репрессировать и издеваться над людьми, стремящихся только лишь к свободе, мы будем продолжать оказывать давление на Лукашенко и не прекратим призывы к ответственности», - заявил пресс-секретарь Госдепа США Нэд Прайс.

ОН также отметил, что США продолжат поддерживать «Польшу и всех наших партнеров в Европе, которым угрожают неприемлемые действия Беларуси».