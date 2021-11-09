Последнее обновление: 09.11.2021 09:46

Госдеп: США продолжат давление на режим Лукашенко из-за миграционного кризиса

Госдеп США высказал беспокойство в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, решительно осудив «политическую эксплуатацию и принуждение уязвимых людей режимом Лукашенко».

«Мы призываем режим Лукашенко немедленно прекратить кампанию по организации и направлению потоков нелегальных мигрантов через его границы в Европу. Пока режим в Беларуси отказывается соблюдать свои международные обязательства и обязательства, подрывает мир и безопасность в Европе и продолжает репрессировать и издеваться над людьми, стремящихся только лишь к свободе, мы будем продолжать оказывать давление на Лукашенко и не прекратим призывы к ответственности», - заявил пресс-секретарь Госдепа США Нэд Прайс.

ОН также отметил, что США продолжат поддерживать «Польшу и всех наших партнеров в Европе, которым угрожают неприемлемые действия Беларуси».

Ранее по теме


<Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование