США крайне обеспокоены ситуацией на границе Польши и Беларуси

Власти США крайне обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе, где несколько тысяч мигрантов, главным образом из Ирака и Сирии, пытаются нелегально попасть на территорию Европейского Союза.

Об этом Вашингтон уведомил как Беларусь, так и Россию, заявил журналистам в пятницу, 12 ноября, президент США Джо Байден. "Мы считаем, что это проблема", - подчеркнул Байден.

Европейские дипломаты пытаются убедить власти Беларуси прекратить организацию наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки к границам ЕС. Для этого уполномоченный МИД ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Михаэль Зиберт (Michael Siebert) провел 12 ноября телефонный разговор с заместителем министра иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником. "Сигнал с нашей стороны был: вы должны остановить эту деятельность, эту гибридную атаку", - рассказал корреспонденту DW высокопоставленный чиновник ЕС.

Он также подчеркнул, что этот разговор не следует рассматривать как признание легитимности белорусских властей.

"У нас есть проблема. Мы - цель агрессии на наших границах. И мы прямо говорим с источником агрессии, чтобы сказать им, что, во-первых, они должны прекратить, во-вторых, что они должны допустить гуманитарные агентства ООН, чтобы они позаботились об этих людях", - добавил источник.