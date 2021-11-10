Макей обвинил ЕС и США в нарушении прав человека

Глава МИД Беларуси Владимир Макей разглядел в миграционном кризисе на границе многочисленные нарушения прав человека со стороны ЕС.

По его словам, на линии границы находятся более 2 тыс. «обездоленных людей, среди которых женщины и дети».

«Вот этот человеческий, гуманитарный компонент сейчас имеет наибольшее значение. Все они объективно из неблагополучных стран, куда вмешивались страны Запада, и прямо говорят, что не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания, хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого их травят газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра", - заявил Макей, которого цитирует БелТА.

«Многочисленные нарушения прав человека и основополагающих международных документов не поддаются сомнению. И все это происходит прямо на глазах Евросоюза, который больше всех якобы ратует за права человека и менторски учит всех остальных их соблюдать», - утверждает глава МИД РБ.

"Ну ладно, Польша - страна ЕС. Но совершенно непонятна молчаливая позиция США, которые спокойно наблюдают, как поляки издеваются над одним из их главных союзников - курдами. Ведь большинство беженцев сегодня на белорусско-польской границе - курды. И совсем недавно, буквально в сентябре, Президент США Джо Байден заявлял, что не бросит, цитирую, "ближайших союзников Запада в Сирии, как это сделал с Афганистаном". По-моему, на восток Сирии даже направлялся высокопоставленный представитель Министерства обороны США, чтобы дать личные заверения курдам", - упрекнул он Джо Байдена.

Отметив высокие гуманитарные риски для ЕС, Макей предложил диалог по всем проблемным вопросам.