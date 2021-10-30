Госдеп США назвал эскалацией требование режима в Минске закрыть офис USAID

Соединенные Штаты считают эскалацией со стороны Минска требование белорусских властей закрыть офисы отдела по связям с общественностью посольства США и входящего в структуру Госдепартамента Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы USAID Саманты Пауэр.

«Путём вынужденного закрытия подразделений, обеспечивающих ключевые направления работы Правительства США, и прекращения трудоустройства всех местных сотрудников USAID и сотрудников Государственного департамента в сфере публичной дипломатии, беларусские власти ставят целью коренным образом сорвать процессы оказания американской государственной помощи в сфере развития и мероприятия в области публичной дипломатии», - заявила Пауэр.

«Эта последняя по времени эскалация со стороны режима Лукашенко вновь свидетельствует о его грубом пренебрежении интересами беларусского народа. На протяжении более 20 лет USAID вкладывало ресурсы в улучшение состояния здоровья, рост гражданского достоинства и повышение благосостояния беларусов. Сегодня эта критически важная деятельность на благо беларусского народа находится под угрозой в результате действий беларусских властей», - отметила она.

«Несмотря на чрезвычайно репрессивные меры со стороны беларусских властей, граждане Беларуси остаются непреклонными в своих требованиях создать демократическое правительство, проявляющее должное уважение к правам человека. USAID и далее будет стоять плечом к плечу с народом Беларуси, обеспечивая поддержку программ, которые способствуют участию граждан в общественной жизни, а также расширению экономических возможностей для беларусов. Мы остаёмся преданными партнерству, которое создает гражданам новые возможности для того, чтобы проявлять жизненное достоинство и волю к самоопределению перед лицом авторитаризма», - подчеркнула Саманты Пауэр.

Как сообщалось, белорусские власти 20 октября потребовали от США прекратить деятельность Отдела по связям с общественностью Посольства США, а также офиса Агентства США по международному развитию (USAID) в Минске начиная с 20 ноября.