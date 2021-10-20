Комитет Сената США принял резолюцию с призывом наращивать давление на Беларусь

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США во вторник принял резолюцию с призывом к правительству страны во взаимодействии с союзниками наращивать давление на власти Беларуси.

Об этом сообщил председатель данного комитета Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси), передает ТАСС.

Он отметил, что в документе "выражается мнение Сената относительно политической ситуации в Беларуси". По словам Менендеса, далее резолюцию рассмотрит верхняя палата Конгресса США полного состава.

В документе подчеркивается, что сенаторы "призывают к проведению новых президентских и парламентских выборов в Беларуси, которые должны быть свободными и справедливыми, пройти в соответствии со стандартами ОБСЕ, при участии наблюдателей ОБСЕ и независимых местных наблюдателей". В резолюции также отмечается, что сенаторы намерены "отказываться признавать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси".

Законодатели "приветствуют тесную координацию правительства США с ЕС, Великобританией, Канадой и другими странами из числа союзников и партнеров, международными организациями с тем, чтобы продвигать демократические принципы, верховенство закона, права человека в Беларуси, и призывают продолжить взаимодействие для оказания максимального давления на режим Лукашенко". Как следует из резолюции, сенаторы "приветствуют санкции ЕС, введенные против режима Лукашенко, и призывают США координировать с ЕС принятие дополнительных мер".