Последнее обновление: 21.09.2021 20:15

Байден упомянул о Беларуси в своем выступлении в ООН

Президент США Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, упомянул Беларусь.

«Будущее за теми, кто раскрывает потенциал народов, а не подавляет его. Будущее будет принадлежать тем, кто позволит людям дышать свободно, а не тем, кто душит свой народ. Авторитарные правители заявляют, что в мире больше нет демократии. Но они ошибаются. Правда в том, что демократический мир - везде, он живет среди антикоррупционных активистов, правозащитников, журналистов, мирных демонстрантов в Беларуси, Мьянме, на Кубе, Венесуэле и других странах», - сказал Байден, передают Naviny.by

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