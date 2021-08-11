Режим Лукашенко потребовал сокращения штата посольства США в Минске

Белорусские власти ответили на введенные США санкции баном на назначение Джулии Фишер послом США в Беларуси и потребовали сокращения посольства в Минске до 5 человек.

«…наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Дж.Фишер Послом США в нашей стране», - заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз.

«На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне. В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего Посольства в Минске до 5 человек», - также сообщил Глаз.

«Учитывая утрату действующей американской администрацией доверия со стороны Беларуси, согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возвращения такого доверия. По итогам продолжающегося изучения мы оставляем за собой право принять дополнительные ответные меры», - сказал пресс-секретарь МИД.

Свои требования агрохунта довела до Временного поверенного в делах США в Беларуси Рубена Арутюняна.