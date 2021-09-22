Последнее обновление: 22.09.2021 10:53

Представители демсил Беларуси выступили на слушаниях в Конгрессе США

Представители демократически сил Беларуси 21 сентября выступили в Хельсинкской комиссии Конгресса США, где прошли слушания по Беларуси.

«Со стороны демократических сил Беларуси выступили сестра Марии Колесниковой, представитель Координационного совета по вопросам политзаключённых Татьяна Хомич, аналитик iSANS Сергей Харитонов, а также представитель Тихановской по правовым вопросам Сергей Зикрацкий», - сообщила пресс-служба Светланы Тихановской.

«Спикеры говорили об увеличении финансирования независимых СМИ, поддержке политзаключенных, информационной безопасности. Были даны рекомендации, чтобы платформы Google и YouTube не выводили в тренды пропаганду режима и могли блокировать режимные каналы за язык вражды и призывы к насилию», - говорится в сообщении.

В частности Сергей Зикрацкий заявил о необходимости использования международных правовых механизмов для защиты прав человека и расследования уголовных преступлений по принципу универсальной юрисдикции».

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