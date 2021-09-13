Судья по делу Павла Шеремета найден мертвым

Виталия Писанца, который проходил судьей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, нашли мертвым.

Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщило агентство "Интерфакс-Украина". Тело обнаружено в селе Погребы, в Броварском районе Киевской области Украины.

В пресс-службе национальной полиции уточнили, что тело было найдено 11 сентября. Фамилии при этом не назвали, уточнив лишь, что речь шла "об одном из столичных судей".

На месте происшествия были задействованы сотрудники Государственного бюро расследований Украины, им предстоит вести следствие по данному делу. Оно открыто по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство"). Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до 15 лет.

Виталий Писанец с 1998 по 2011 годы работал судьей в Свердловском городском суде Луганской области. Следующие пять лет занимал пост его председателя. В 2015 году указом занимавшего пост президента Украины Петра Порошенко Писанца перевели в Печерский районный суд Киева, где он стал следственным судьей по делу об убийстве Шеремета.

В мае 2020 года следствие в отношении предполагаемых исполнителей было завершено. Расследование с целью выявить заказчиков было выделено в отдельное производство и продолжается.

В мае этого года президент Украины Владимир Зеленский не исключил того, что Арсена Авакова могут отправить в отставку с поста главы МВД из-за дела Шеремета. За неделю до пятой годовщины убийства Аваков сам написал заявление об уходе.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором он находился.

Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.