Последнее обновление: 07.05.2022 14:36

Власти Украины заблокировали вывод средств российского и белорусского бизнеса

Власти Украины заблокировали схему незаконного вывода из страны средств российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госбюро расследований. Организаторы схемы имели по несколько паспортов на разные фамилии.

До начала военной агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налоговой нагрузки и выводом средств через аффилированный конвертационный центр.

«… злоумышленники пользовались коррупционными связями в регистрационных и других органах власти для изготовления паспортов гражданина Украины и других документов на вымышленные имена и фамилии и т.д. На паспорта с ложными установочными данными они регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их в противоправной финансово-хозяйственной деятельности. Только в течение нескольких месяцев 2021 года через фиктивные фирмы было обналичено более 110 млн гривен», - говорится в сообщении.

Во время активной фазы войны России против Украины задержанные начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств «контрагентов» из Украины через механизм так называемых «перестановок» наличных денег.

В ходе проведения обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы были изъяты почти 1,5 млн долл. и 150 тыс. евро, поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерная техника.

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