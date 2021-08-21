Украина и Россия расширили санкции друг против друга

Украина расширила санкции против России, введя ограничительные меры против россиян, которых она считает причастными к преследованию граждан в аннексированном Крыму, а также против ряда СМИ, зарегистрированных в Крыму и в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках".

"Это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины, это генералитет и службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму, на временно оккупированной Донецкой и Луганской областях", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вечером в пятницу, 20 августа.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что санкции введены против шести физических лиц, а также против следственного изолятора №1 по Крыму и Севастополю и еще против 12 юридических лиц, среди которых телеканалы, информагентства и интернет-издания. "Все они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии", - пояснили в ведомстве, передает DW.

Ранее Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предложило ввести два пакета санкций в отношении российских граждан. Штрафные меры предлагалось применить, в частности, против 18 физлиц, ответственных за "преследование общины Православной церкви Украины в Крыму". В черный список также попали 52 россиянина, имеющие "непосредственное отношение" к "противоправному преследованию гражданского населения" на полуострове.

Россия в ответ расширила санкции против Украины, введя санкции, в частности, против секретаря СНБО Данилова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Всего штрафные меры введены против 73 украинцев. Помимо Кулебы, Данилова и главы Счетной палаты Украины Валерия Пацкана, в перечень вошли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, депутат Александр Дубинский, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, бывший депутат Надежда Савченко и другие.

В общей сложности в санкционном списке России теперь числятся 922 украинца. Прошлый раз власти России расширяли санкционный список против Украины в декабре 2020 года. Тогда в нем стали значиться уже 849 человека. В обновленны штрафной список попали, в частности, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый замспикера Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

В феврале 2021 года правительство России расширило санкционный список украинских компаний. В настоящее время в нем числятся 84 организации.

Впервые Украина ввела санкции в отношении ряда физических и юридических лиц (в основном из РФ) в 2015 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова Крым и вмешательство Москвы в события на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты установили контроль над рядом районов Донецкой и Луганской областей.