Псаки сообщила о контактах с Россией по ситуации на границе с Украиной

США взаимодействуют с Россией по поводу ситуации на границе с Украиной на нескольких уровнях.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, передает РБК.

«Мы, конечно же, тесно взаимодействуем, я бы сказала, что мы взаимодействуем на многих уровнях. Как вы знаете, был телефонный разговор с российской стороной на уровне министра обороны на прошлой неделе», — сказала Псаки.

Представитель Белого дома отметила, что американские власти ведут взаимодействие с российской стороной на «еще более низких уровнях». При этом она добавила, что США также продолжают взаимодействовать с европейскими партнерами и союзниками, которые разделяют опасения по поводу «российской агрессии».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных разговоров обсудил с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом необходимость того, чтобы Россия «прекратила свою опасную и безответственную риторику вдоль границ Украины».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил об обострении ситуации в Донбассе и обстрелах украинских позиций.