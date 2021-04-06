Последнее обновление: 06.04.2021 10:35

Украина отвергла Минск как площадку для очных переговоров ТКГ по Донбассу

Украина отвергла возможность возобновления в Минске переговоров Трехсторонней контактной группы по окончании карантина и иных ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы “Свобода слова”.

По его словам, нужно искать другой город и другую страну.

“Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершатся карантин и будет предложено продолжить эти консультации прежнему непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни и все равно придется искать другую страну, другой город”, - заявил Резников.

Он пояснил, что отказ от использования Минска в качестве переговорной площадки объясняется тем, что Украина утратила доверие к Беларуси, поскольку синеокая находится под влиянием России.

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