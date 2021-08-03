Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 448 335 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 августа 2021 года выросло до 448 335 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3483 человек.

Выздоровели и выписаны 442 380 (+419) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3483 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 581 человека (8,82% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 330 744 (+6 588) теста на коронавирус.