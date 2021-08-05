Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 450 445 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 августа 2021 года выросло до 450 445 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 3503 человек.

Выздоровели и выписаны 444 613 (+1 196) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3503 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 143 человека (6,39% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 370 093 (+17 890) теста на коронавирус.