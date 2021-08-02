Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 447 754 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 августа 2021 года выросло до 447 754 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 3472 человек.

Выздоровели и выписаны 441 961 (+592) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3472 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 756 человека (6,47% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 324 156 (+11 693) тестов на коронавирус.