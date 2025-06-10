Британия испытала подводный дрон для защиты кабелей

Лаборатория оборонной науки и технологий (Dstl) Министерства обороны Великобритании испытала подводный беспилотник, цель которого – предотвратить повреждение кабелей и трубопроводов противниками страны. Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства.

Dstl добавила к дрону системы, которые позволяют ему выявлять неразорвавшиеся боеприпасы и дистанционно размещать взрывчатку для их безопасной нейтрализации.

Отмечается, что эта система с датчиками и камерами предоставит операторам дрона возможность в режиме реального времени справляться с подводными опасностями эффективным способом.

Робот может работать на глубине, больше той, которую могут достигать дайверы, и он также может безопасно работать там гораздо дольше.

Кроме этого, дрон можно запускать с корабля или береговой линии. Также им можно управлять дистанционно, отправляя операторам видео и изображения гидролокатора.

Подводный беспилотник также можно использовать несколько раз, что обеспечивает лучшее соотношение цены и качества в дополнение к экономической выгоде от партнерства с британской промышленностью.

Кроме нескольких регионов в Британии, этот дрон уже прошел испытания и в водах Норвегии.

В конце декабря британские военные впервые успешно испытали радиочастотное оружие направленной энергии (RFDEW), которое способно обнаруживать, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.

Недавно Великобритания испытала новое электронное оружие, которое способно "сжигать" вражеские беспилотники или выводить их из строя с помощью высокомощных радиоволн.

В мае СМИ писали, что Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие "глубокого высокоточного поражения" с дальностью более 2 тысяч километров.