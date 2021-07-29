Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 443 864 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 июля 2021 года выросло до 443 864 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3435 человек.

Выздоровели и выписаны 438 050 (+1 147) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3435 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 033 человека (5,87% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 259 150 (+17 602) тестов на коронавирус.