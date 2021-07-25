Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 440 708 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 июля 2021 года выросло до 440 708 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 3394 человек.

Выздоровели и выписаны 434 882 (+1 100) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3394 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 880 человек (4,95% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 203 052 (+17 793) теста на коронавирус.