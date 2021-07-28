Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 442 831 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 июля 2021 года выросло до 442 831 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3424 человек.

Выздоровели и выписаны 436 903 (+1 061) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3424 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 950 человек (5,06% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 241 548 (+20 965) тестов на коронавирус.