В Беларуси вводится возможность дистанционного обучения безработных

Постановлением Совмина № 312 от 9 июня 2025 года расширены возможности содействия в трудоустройстве.

Как сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты, документом внесены изменения в Положение об организации обучения и трудоустройства по направлению службы занятости.

Впервые введена возможность обучения на водительские категории (включая сельхозтехнику), что создаст стимулы для повышения заинтересованности у безработных в трудоустройстве, в том числе для работы в сельскохозяйственных организациях, а нанимателю – в решении кадрового вопроса.

Появилась возможность дистанционного обучения безработных.

Предусмотрена компенсация расходов на аренду жилья, если обучение проходит в другом городе, а в общежитии нет мест.

Определен порядок взаимодействия службы занятости с нанимателями по вопросам трудоустройства безработных после окончания обучения.

Кроме того, расширен перечень организаций, которые могут привлекать молодежь к временной работе с господдержкой. Теперь это любые организации, независимо от формы собственности (ранее только бюджетные и имущество которых находится в республиканской или коммунальной собственности).

Предусмотрено сокращение в 2 раза сроков рассмотрения документов нанимателей, организующих временную занятость молодежи, органами по труду, занятости и соцзащите (с 21 до 10 рабочих дней).

Новая редакция Положения о содействии безработным в организации индивидуальной предпринимательской деятельности включает предоставление субсидий безработным для организации индивидуальной предпринимательской деятельности в виде: o регистрации в качестве ИП; o деятельности в сфере агроэкотуризма, ремесленничества или самостоятельной профессиональной деятельности.

Срок рассмотрения заявок на субсидию сокращается до 10 дней.

Увеличен период осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности с 6 до 9 месяцев, после истечения которого утрачивается обязанность по возврату субсидии.

Размеры субсидий остаются прежними: от 5 тысяч до 9200 рублей (11-20-кратный БПМ).

Изменения коснулись и оплачиваемые временные работы для безработных.

В частности, обновленное Положение о порядке финансирования и выполнения оплачиваемых временных работ предусматривает расширение круга организаций, которые могут организовывать временные работы с господдержкой (включая все организационно-правовые формы), актуализацию перечня видов работ.

Предусмотрено финансирование из бюджета: оплата труда безработных, принятых нанимателями для выполнения оплачиваемых временных работ; транспортные расходы (проезд к месту работы и обратно).

Отметим, что в рамках реализации закона «О занятости населения» изменения внесены в четыре постановления Совета министров.