Последнее обновление: 11.06.2025 17:13

Американская компания Boeing в мае получила заказы на 303 самолета

Категории: США Boeing

В мае американская аэрокосмическая корпорация Boeing Co. получила заказы на 303 самолета, что является максимумом с декабря 2023 года.

Сюда входит рекордный заказ от Qatar Airways, анонсированный в ходе визита президента США Дональда Трампа в Катар. В общей сложности соглашение с катарской авиакомпанией предусматривает поставки 210 широкофюзеляжных самолетов, однако не все они были включены в майский показатель заказов, сообщила Boeing.

В прошлом месяце Boeing отправила клиентам 45 лайнеров, в том числе 32 узкофюзеляжных самолета семейства 737. Годом ранее поставки самолетов Boeing были существенно ниже - 24 единицы.

В мае компания вышла на разрешенный Федеральным управлением гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) США уровень производства самолетов 737 Max - 38 машин в месяц.

Главный исполнительный директор компании Келли Ортберг говорил ранее, что Boeing планирует увеличить производство этих лайнеров до 42 в месяц к середине текущего года и до 47 в месяц к концу года. Это потребует разрешения FAA, запретившего компании наращивать производство 737 Max после инцидента в январе 2024 года с лайнером авиакомпании Alaska Airlines, у которого отлетела дверь в воздухе.

В общей сложности в январе-мае Boeing поставила клиентам 220 самолетов, Airbus - 243 лайнера.

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