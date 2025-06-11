Hyundai представила обновленную версию Nexo на водороде

Южнокорейская компания Hyundai Motor Co. во вторник, 10 июня, представила обновленный внедорожник Nexo с водородным двигателем. Об этом сообщает Yonhap.

Согласно информации, обновленная модель электромобиля на водородных топливных элементах может похвастаться футуристическим дизайном, сочетающим в себе практичность в городских условиях и активный отдых.

Запас хода автомобиля не превышает 720 километров на одном заряде. Мощность высокоэффективной электростанции составляет 150 киловатт.

Автомобиль также обладает высочайшими технологиями безопасности и различными технологическими элементами для повышения удобства для своего класса.

В отличие от предыдущего предложения с одной комплектацией, Hyundai теперь предлагает новый Nexo в трех комплектациях, с ценами от 76,4 млн вон ($56 400) после налоговых льгот.

Эта новая модель является первой полностью обновленной версией водородного внедорожника Hyundai Motor, впервые представленного в 2018 году.