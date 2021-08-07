Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 452 953 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 августа 2021 года выросло до 452 953 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3523 человек.

Выздоровели и выписаны 447 059 (+1 169) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3523 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 213 человек (6,65% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 406 823 (+18 239) теста на коронавирус.