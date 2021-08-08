Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 453 932 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 августа 2021 года выросло до 453 952 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 3532 человек.

Выздоровели и выписаны 448 220 (+1 161) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3532 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 979 человек (4,99% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 426 441 (+19 618) тест на коронавирус.