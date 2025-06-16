Последнее обновление: 16.06.2025 13:23

В двух районах Могилевской области затеяли учения по отработке борьбы с диверсантами

В рамках сборов территориальных войск Чериковского и Краснопольского районов Могилевской области с 16 по 18 июня пройдет командно-штабное учение. Об этом сообщает Минобороны.

«В учении отработают вопросы охраны и обороны объектов территориальной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечения мер военного положения, в том числе с задействованием отрядов народного ополчения», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что основное внимание будет уделено управлению разнородными силами территориальной обороны, в том числе территориальными войсками, органами внутренних дел и подразделениями внутренних войск по борьбе с «диверсионными группами противника».

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