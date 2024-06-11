В Беларуси военные отработают "прикрытие госграницы на западном направлении"

Дислоцированная в приграничном Гродно батальонная тактическая группа 6-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси отработает в ходе проверки прикрытие госграницы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"В рамках проверки боевой готовности Вооруженных сил приводится в готовность к выполнению задач по предназначению батальонная тактическая группа 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования", - говорится в сообщении.

Кроме того, "в ходе проверки личный состав на штатном вооружении будет выдвигаться в назначенный район для отработки вопросов прикрытия государственной границы и выполнит комплекс мероприятий по инженерному оборудованию огневых рубежей, позиций и опорных пунктов".

Помимо этого, с подразделениями будут проведены занятия по боевой подготовке "с практической отработкой вопросов ведения специальных боевых и оборонительных действий по прикрытию основных дорожных направлений, тренировки личного состава по выдвижению на заранее подготовленные огневые рубежи".