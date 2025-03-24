Последнее обновление: 24.03.2025 18:06

Минобороны Беларуси объявило о проверке боеготовности Вооруженных Сил

Государственным секретариатом Совета Безопасности сегодня начата проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

«Личному составу одной из воинских частей предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач, в том числе осуществить загрузку материальных средств и осуществить выдвижение на один из полигонов Вооруженных Сил», - говорится в сообщении.

В дальнейшем привлекаемым к проверке подразделениям предстоит провести мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне в назначенном районе, а также выполнить контрольные стрельбы из штатного вооружения.

«Для создания обстановки приближенной к боевой с учетом опыта современных военных конфликтов спланировано задействование как ударных, так и разведывательных БЛА, а также авиации», - информирует Минобороны.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности, предупреждает ведомство.

Ранее по теме


<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование