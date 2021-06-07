МИД России заявил о необходимости ввести государственное управления интернетом

Частный сектор не справляется с эффективным регулированием интернета, и поэтому должна повышаться роль государства в управлении сетью.

Об этом заявил в понедельник директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских, передает РИА Новости.

По его словам, интернет превращается в платформу для «политических манипуляций».

«Различные цифровые платформы, социальные сети и мессенджеры <…> при определенных условиях могут выступить источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть»,- сказал Крутских.

Россия, по словам дипломата, последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом и повышение роли государств в этом процессе.

«Регулирование интернета исключительно частным сектором, где нивелирована роль государств, являющихся гарантом прав и свобод своих граждан и играющих основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры, уже давно обнаружило свою неэффективность», - заявил Крутских.