Путин подписал закон о штрафах за несоблюдение закона "о суверенном интернете"

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о штрафах до 6 млн рублей за неисполнение операторами связи положений закона о суверенном интернете.

Документом вводится административная ответственность за нарушения положений закона об обеспечении устойчивости интернета на территории РФ, передает Интерфакс.

Закон устанавливает ответственность операторов связи за нарушение правил установки и использования оборудования, необходимого для противодействия угрозам устойчивости российского интернета - штрафы составят от 15 до 30 тыс. рублей для должностных лиц, от 30 до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Повторное нарушение повлечет двукратное увеличение взысканий, например, для юридических лиц оно составит от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Также штрафы вводятся за неисполнение требований к технологическим сетям связи, имеющим номер автономной системы (ASN). Если нарушение касается норм, обеспечивающих проведение оперативно-розыскной работы правоохранительных органов или "обеспечения безопасности РФ", штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 300 до 500 тыс. рублей, при повторном правонарушении - от 15 до 30 тыс. рублей для граждан, от 100 до 500 тыс. рублей для должностных и от 2 до 6 млн рублей для юридических лиц.

Кроме того, закон фиксирует санкции для владельцев сайтов, ограничивающих свободное распространение информации в РФ. В случае неисполнения предупреждения о снятии ограничений на свободу распространения информации документ предусматривает штрафы в размере от 50 до 100 тыс. рублей для физических лиц, от 200 до 400 тыс. для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц. Повторное неисполнение предписания повлечет более чем двукратный рост взысканий - от 200 до 300 тыс. рублей для физических лиц, от 500 до 700 тыс. рублей для должностных и от 1 до 3 млн рублей для юридических лиц.

В случае подключения владельца точки обмена трафиком к сетям связи, не соблюдающим правила для проведения правоохранителями оперативно-розыскной работы и обеспечения безопасности РФ, законом помимо штрафов для юридических лиц предусмотрено и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.