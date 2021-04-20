Последнее обновление: 20.04.2021 16:19

Цена экспорта "Газпрома" в феврале выросла до $173/тыс. куб. м

Средняя цена экспорта российского газа (в дальнее и ближнее зарубежье) в феврале 2021 года выросла до $173 за тысячу кубометров после $169 за тысячу кубов в январе, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС России).

Год назад - в феврале 2020 года - средняя цена была $143.

Значительная часть экспортного портфеля "Газпрома" привязана к спотовым индексам различной временной базы. В феврале спотовая цена в Европе (котировки "на день вперед" голландской TTF) опустилась до $219 за тысячу кубометров, после $257 в январе.

И если на "дне" рынка в середине коронакризисного 2020 года "Газпрому" благодаря такой настройке экспортного портфеля удавалось продавать газ по ценам выше спота, то по мере восстановления котировок цены на его газ оказались ниже краткосрочных спотовых индексов. Тем не менее, это делает российский газ более конкурентоспособным на европейском рынке.

В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов.

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