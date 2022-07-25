Последнее обновление: 25.07.2022 17:07

«Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя

«Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая для проведения ремонтных работ.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая, - говорится в сообщении газовой компании.

Суточная производительность КС «Портовая» с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.

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