В мире число заражений коронавирусом превысило 142,73 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 142733279 (+710513 за сутки) по данным Worldometer на 10:59 20 апреля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3043963 (+10620) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 18436885 (+21073) человек, из них 108111 (+640) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 121252431 (+678820) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 32475043 (+51650) случаями заражения, Индия – 15314714 (+256947), Бразилия – 13977713 (+34642), Франция – 5296222 (+6696) и Россия – 4710690 (+8589). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 256947, Турция – 55149, США – 51650, Бразилия – 34642, Иран – 24346. Беларусь (887) – на 56 (-8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 581542, Бразилия – 375049, Мексика – 212339, Индия – 180550 и Великобритания – 127274. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1757, Бразилия – 1607, США - 488, Франция – 447, Колумбия – 420. Беларусь – на 62 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 345110 случаев заражения коронавирусом и 2433 смерти.